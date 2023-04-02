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عبد الله: فوضى تهريب الدولار بمثابة خيانة

منذ 51 دقيقة
النائب بلال عبد الله

النائب بلال عبد الله

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أشار النائب بلال عبد الله عبر “تويتر”، إلى أنّ “فجوة كبيرة ملفتة، بين أن يستورد تجار لبنان بقيمة 19 أو 20 مليار دولار سنة 2022، وبين الاستنزاف الحاصل في عملتنا الصعبة.

عبد الله أضاف في تغريدته: “المنطق يقول إنّ بعض التجار يهرّب الدولار للخارج، ناهيك عن النزيف الحاصل إلى سوريا وبعض الدول الأخرى.. كيف ومتى يتم ضبط هذه الفوضى، التي هي بمثابة خيانة”؟

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