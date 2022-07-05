عبد الملك يتسلّم التقرير الأوروبي النهائي للإنتخابات

استقبل رئيس هيئة الاشراف على الانتخابات نديم عبد الملك، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات النائب في البرلمان الأوروبي جورجي هولفيني، على رأس وفد مرافق، وبحضور عدد من اعضاء الهيئة.

وعرض هولفيني لأبرز ما قامت به بعثة الاتحاد الاوروبي خلال مهمة مراقبتها للانتخابات النيابية.

وأثنى على دور الهيئة مشيدا برئيسها، وبما قامت به من مراقبة الاعلام والإعلان والتمويل والانفاق الانتخابي.

من جهته شكر رئيس الهيئة البعثة الاوروبية على الجهود التي بذلتها رئيسا واعضاء أثناء عملية المراقبة، مثمنا دور الاتحاد الاوروبي ودعمه لهيئة الاشراف على الانتخابات.

وفي الختام، سلم النائب هولفيني عبد الملك نسخة عن التقرير النهائي الذي اعدته البعثة والذي تضمن عشر توصيات تتعلق بهيئة الاشراف على الإنتخابات وأهمها:

-انشاء هيئة الاشراف على الانتخابات ككيان فانوني منفصل مستقل تماما عن وزارة الداخلية والبلديات.

– منح هيئة الاشراف على الانتخابات الولاية والقدرة على التحقق من جميع الحسابات الشخصية للمرشحين وأطفالهم وأزواجهم ومراجعتها.

– تمكين هيئة الاشراف من فرض غرامات رادعة على المرشحين واللوائح.

-منح هيئة الاشراف على الانتخابات سلطة عقابية لفرض غرامات مباشرة على وسائل الاعلام، ومنح الهيئة الصلاحية لمعاقبة اصحاب الانتهاكات على وسائل التواصل الاجتماعي.

-توفير اطار زمني معقول لكي تقوم هيئة الاشراف على الانتخابات بدرس البيانات الحسابية الشاملة والفصل فيها.