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عبود للجنة عوائل ضحايا مرفأ بيروت: سأكون صوتكم في السعي للحصول على مطالبكم

منذ 7 دقائق
القاضي مروان عبود

مروان عبود

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اكد محافظ بيروت القاضي مروان عبود لوفد من لجنة عوائل ضحايا انفجار مرفأ بيروت أنه سيبقى الى جانبهم وسيكون صوتهم في السعي الدائم للحصول على كافة مطالبهم التي هي مطالب محقة لا تحتمل الُلبس لانهم خسروا “فلذات اكبادهم” الذين قدموا ارواحهم على مذبح الشرف في سبيل هذا الوطن.

واستمع منهم الى مطالبهم المحقة خاصة فيما يتعلق بتحصيل حقوق شهدائهم والضحايا الذين سقطوا في هذا اليوم.

من جهته، طلب الوفد من عبود المساعدة اللوجستية لتفعيل عمل اللجنة من الناحية المادية والمعنوية لتكون على قدر المسؤولية في اكمال مسيرة ضحاياها أقله على المستوى الاجتماعي والخيري لجهة تأمين مقر دائم للجنة لمتابعة كافة النشاطات واللقاءات، مثمنين على الحس الانساني للمحافظ الذي لم يتوانى منذ اليوم الاول للكارثة على الاحتضان الفوري لعوائل الضحايا خاصة ضحايا فوج اطفاء بيروت من خلال مد يد العون وتقديم كل الدعم المطلوب، وذلك حسب الوفد.

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