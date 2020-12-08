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عثمان يرد على مرتضى: إن كانت لديه جرأة الاعتذار فليعتذر

منذ 21 دقيقة
اللواء عماد عثمان

اللواء عماد عثمان

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ردّ اللواء عماد عثمان على مقال كتبه الصحفي رضوان مرتضى في جريدة الأخبار داعياً إياه للحضور إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والدخول إليها من مدخلها الرئيسي ومقابلة رئيس شعبة العديد لمعرفة الحقيقة. وقال: “إن كانت لديه جرأة الاعتذار فليعتذر بعد ذلك ولن ألح”.

وصدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“تعليقا على مقال الصحافي رضوان مرتضى في جريدة الأخبار عدد /4218/ بتاريخ 08/12/2020، قال المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان: “لقد فات كاتب المقال أيضا ما ذكرته في مقابلتي مع مجلة الأمن: “أكذب وأكذب حتى يصدقك أحد ما”.
وأقول له: إن مؤسسة قوى الأمن الداخلي ليست عماد عثمان، وإن ما ذكره كان بناء لرأي الإدارة فيها، وبالتحديد شعبة العديد لديها. لذلك فإنني أدعوه للحضور إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والدخول إليها من مدخلها الرئيسي ومقابلة رئيس شعبة العديد لمعرفة الحقيقة. وإن كانت لديه جرأة الاعتذار فليعتذر بعد ذلك ولن ألح”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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