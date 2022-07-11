عدوان: لدينا القدرة على منع وصول أيّ شخص غير سيادي إلى سدة الرئاسة

يدخل لبنان اليوم مرحلة جديدة من التغيير، بحيث اصبحنا اقرب الى الاستحقاق الرئاسي في حين بدأت الاطراف السياسية بطرح اوراقها، والتقرب ممن هو الأفضل في برمجة وضع البلد المتعسر.

هذا وقد رأى النائب جورج عدوان أنّ عنوان المرحلة الحالية هو الدخول بمعركة الرئاسة، مشيرا الى أنّ “موقف “القوات اللبنانية” من تشكيل الحكومة كان مبنيًّا عن قناعة فيما الاحتمال الأكبر اليوم الاستمرار بحكومة تصريف الأعمال”.

وأكّد عدوان في حديث لـmtv ضمن برنامج “بيروت اليوم” أنّ “رئيس حزب “القوات” سمير جعجع يملك المؤهّلات الأساسية ليكون مرشّحاً لرئاسة الجمهورية ونحن اليوم الكتلة الأكبر في المجلس ويجب أن نحترم ما يُمثّل كلّ فريق”. وأضاف: “لدينا القدرة على منع وصول أيّ شخص غير سيادي إلى سدة الرئاسة ويجب أن نتّعظ من عدم قدرتنا على التفاهم في الاستحقاقات السابقة كمعارضة”، لافتًا إلى “أننا نسعى لتجميع كل القوى السيادية الإصلاحية حول مرشّح نتمكّن أن نوصله كي نغيّر الوضع من الحالي ولنبدأ ببناء الدولة”.

كما أشار إلى أنّ “الناس اليوم تريد التغيير ولذلك يجب على القوى السيادية والإصلاحية والتغييرية الاجتماع ومن دون تغيير سياسي جذري يعيد لبنان إلى المجتمعين العربي والدولي “كلو مضيعة وقت”.

وعن الاستحقاق الرئاسي، شدد على “أننا لن نعيد أيّ تجربة خارج ثوابتنا وسنبذل كل جهدنا لمنع وصول رئيس من غير مبادئ سيادية فاللبنانيون لا يحتملون تجربة جديدة في هذا الخصوص”.

واعتبر عدوان أنّ “الحلّ والبديل بانتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة فيها أكثرية تحكم وأقلية تعارض، ونحن لن نسير إلا بهذا السيناريو ولن نستمر بتخبئة “السماوات بالأباوات”. وأردف: “نحن أبعد من الحسابات والأرقام، ورغم أنه لدينا الحق في إيصال مرشحنا لرئاسة الجمهورية وقادرون على خوض هذه المعركة ومنع وصول أيّ شخص غير سيادي إلى سدة الرئاسة، ولكن نحن ملتزمون بأن نضع مصلحتنا ثانية والمصلحة الوطنية أولاً في معركة الرئاسة مع السياديين والإصلاحيين”.

وعن ملف ترسيم الحدود البحرية، لفت عدوان إلى أنّ “موقف “القوات اللبنانية” واضح جداً فهي منذ سنتين تدافع عن الخط 29 وعن حيثياته القانونية ليكون منطلقاً للتفاوض وطالبنا حينها السلطات بتعديل المرسوم حتى نتجنّب ما حصل الآن وكنا أول من تبنّى هذا الطرح”.

وفي سياق آخر، رأى أنه “لا توجد خطة تعافٍ شاملة، فكلّ الموجود اليوم محاولات لتمرير بعض القوانين إرضاء للمحادثات مع صندوق النقد لكي “نحصل على قرشين”.