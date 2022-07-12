عدوان: مسؤولية كبيرة على النواب التغييرين

اشار عضو كتلة “​الجمهورية القوية​”، النائب ​جورج عدوان، إلى”اننا اكبر تكتل نيابي، ومن الضروري ان يتم الاتفاق على شخص واحد وعلى برنامج واحد، ومن المهم ان يكون مشهور بحياته السيادية”، لافتاً إلى “انني في كلامي، نحن ذاهبين إلى خطوة متقدمة اكثر، ورئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ يمثل المكون الموجود فيه، ونفس الموضوع لرئيس الحكومة ​نجيب ميقاتي​، أما عند المسيحيين فعلينا الاتفاق على شخص”.

ورأى في حديث تلفزيوني، أنه “يوجد مسؤولية كبيرة على النواب التغييرين الذين انتخبوا، ونحن دائما سنفتش على الطرح الايجابي، والمبدأ ان نحضر الجلسة ونعبر عن رأينا من اجل طرح رئيس، ويفترض عدم اعادة التجارب القديمة”.