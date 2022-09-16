الجمعة 20 صفر 1444 ﻫ - 16 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عدوان: نحن من أفقدنا نصاب جلسة إقرار الموازنة

منذ 41 دقيقة
جورج عدوان

جورج عدوان

A A A
طباعة المقال

قال رئيس لجنة الإدارة والعدل “جورج عدوان” من ساحة النجمة، بعد رفع الجلسة: “نحن من أفقدنا نصاب جلسة إقرار الموازنة، وما يحصل خارج المجلس النيابي وداخله يؤشر إلى أنّنا نعيش في عالمين مختلفين وعوض السعي لرد أموال المودعين يعملون على تهريبات”.

وأضاف:”تم اجراء تعديل وزيادات على الأرقام في اللحظة الأخيرة وناقشنا الموازنة من دون قطع حسابات، وهذه الأمور غير مقبولة”.

وشدّد عدوان: “مستعدّون لأن نبقى في المجلس وننام هنا شرط أن يتم اقرار موازنة بأرقام جيدة، ولكن هذه الطريقة في العمل لا تحترم القانون”.

في السياق نفسه، اعتبر النائب “علي حسن خليل” أنّ “كل التبريرات التي أعطيت لتطيير النصاب في غير مكانها، وعلينا أن ننتبه على أنّ مسؤولية إقرار الموازنة لا ترتبط بمناقشة الخطة الاقتصادية”.

كذلك، قال النائب “سامي الجميّل”: “ما أحفظه من هذا النهار هو وحدة المعارضة، ونتمنى ان تستمر هذه الوحدة لأن لدينا الكثير من الاستحقاقات لإنقاذ البلد ومن الضروري أن نبقى يدًا واحدًا كما كنا اليوم”.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب علي حسن خليل
    خليل: مقاطعة جلسة الموازنة حق ديمقراطي لكنّ المتضرّر هو المواطن
    فرنجية بعد لقاء نواب التغيير: لا بدّ من العمل على اعادة مدّ جسور التواصل
    وزارة الخارجية والمغتربين
    اجتماع في وزارة الخارجية تناول مسألة النزوح السوري

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    هذه أسباب ارتفاع سعر الدولار... وهذا ما ينتظر اللبنانيين!
    عمليات الانقاذ بعد انهيار المبنى السكني في حي اللويبدة الاردني
    فيديو.. اردنية تفقد ثلاثة من اطفالها في حادث انهيار عمارة اللويبدة
    حادثة إطلاق نار في بلدة قبعيت العكارية
    كارثة في عكّار.. 3 قتلى من عائلة واحدة