عدوان: نحن من أفقدنا نصاب جلسة إقرار الموازنة

قال رئيس لجنة الإدارة والعدل “جورج عدوان” من ساحة النجمة، بعد رفع الجلسة: “نحن من أفقدنا نصاب جلسة إقرار الموازنة، وما يحصل خارج المجلس النيابي وداخله يؤشر إلى أنّنا نعيش في عالمين مختلفين وعوض السعي لرد أموال المودعين يعملون على تهريبات”.

وأضاف:”تم اجراء تعديل وزيادات على الأرقام في اللحظة الأخيرة وناقشنا الموازنة من دون قطع حسابات، وهذه الأمور غير مقبولة”.

وشدّد عدوان: “مستعدّون لأن نبقى في المجلس وننام هنا شرط أن يتم اقرار موازنة بأرقام جيدة، ولكن هذه الطريقة في العمل لا تحترم القانون”.

في السياق نفسه، اعتبر النائب “علي حسن خليل” أنّ “كل التبريرات التي أعطيت لتطيير النصاب في غير مكانها، وعلينا أن ننتبه على أنّ مسؤولية إقرار الموازنة لا ترتبط بمناقشة الخطة الاقتصادية”.

كذلك، قال النائب “سامي الجميّل”: “ما أحفظه من هذا النهار هو وحدة المعارضة، ونتمنى ان تستمر هذه الوحدة لأن لدينا الكثير من الاستحقاقات لإنقاذ البلد ومن الضروري أن نبقى يدًا واحدًا كما كنا اليوم”.