عراجي: سرقة موصوفه من شركات الخليوي

غرّد النائب السابق عاصم عراجي عبر “تويتر”:

“سرقة موصوفه من شركات الخليوي قالوا ان الاسعار الجديدة للخليوي ستبدأ من اول تموز، اليوم سعروا حزيران بسعر صيرفة، ست مليارات دولار سرقت خلال السنوات الماضية حسب تقرير رسمي ما حققتوا بها لغاية الأن”.

أضاف: “عدالة السماء وليس عدالة الأرض ستحاسب كل واحد سرق بالكهرباء والاتصالات وبقية القطاعات”.

ولا تزال التسعيرة الجديدة للاتصالات تشكل صدمة لدى اللبنانيين خاصة أصحاب الدخل المحدود حيث ارتفعت الاسعار بشكل جنوني وحرم نصف الشعب اللبناني من خدمة الانترنت نظرا لارتفاع سعرها.