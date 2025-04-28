عشية اغتيال نصر الله.. إعلام إسرائيلي يكشف عن "زيارة سرية" قام بها نتنياهو!

كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو زار سرًا الوحدة التكنولوجية الاستخباراتية 8200، عشية اتخاذ قرار اغتيال الأمين العام السابق لحزب الله، حسن نصرالله.

وبحسب ما ورد في برنامج “زمان إيميت”، قدّم قائد الوحدة خلال الزيارة معلومات شديدة السرية حول موقع نصرالله.

اللافت، وفق التقرير، أن المتحدث باسم نتنياهو حينها، إيلي فيلدشتاين، كان برفقة رئيس الوزراء خلال الزيارة، رغم عدم حصوله على تصريح أمني يخول له الاطلاع على هذه المعلومات.

وأشار التقرير إلى أن فيلدشتاين يخضع حالياً لتحقيقات تتعلق بتسريب وثائق سرية من مكتب نتنياهو إلى جهات خارجية.

وأوضح البرنامج أن زيارة نتنياهو للوحدة جاءت في خضم نقاشات حكومية حامية بشأن قرار اغتيال نصر الله.

وخلال الزيارة، التقى نتنياهو قائد الوحدة الذي أطلعه على معلومات دقيقة عن تحركات زعيم حزب الله، دون أن تُعرض هذه المعطيات على مجلس الوزراء المصغر.

وبحسب هيئة البث، خرج نتنياهو من الزيارة مقتنعاً بأن الفرصة المتاحة للقضاء على نصرالله بدأت بالتضاؤل.

وبعد مغادرته إلى الولايات المتحدة، تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الأركان آنذاك، هرتسي هاليفي، الذي أبلغه بأن نافذة الفرصة قد تغلق قريباً.

وفي اليوم ذاته، عقد نتنياهو اجتماعاً عاجلاً عبر الهاتف تقرر خلاله المضي قدماً في عملية الاغتيال، بحسب التقرير.

واغتيل نصرالله بضربة إسرائيلية في 27 سبتمبر/ أيلول، في خضم مواجهة مفتوحة بين الطرفين انتهت بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني.