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عصابة “حلاوة” وشركائه في قبضة مفرزة استقصاء الجنوب

منذ 45 دقيقة
توقيف مطلوبين

توقيف مطلوبين

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

حصلت في الآونة الأخيرة عدة عمليات سرقة في مدينة صيدا ومحيطها طالت اجهزة كهربائية (تلفزيونات مكيفات)، اسلاك كهربائية وبطاريات.

على الأثر كثفت مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي إجراءاتها لتوقيف الفاعلين.

نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت هذه المفرزة الى معرفة هوية أحد السارقين وتوقيفه في محلة صيدا القديمة، ويدعى:

م. ق. (مواليد عام 1998، لبناني)

كما نفذت دوريات من مفرزة استقصاء الجنوب مداهمات متزامنة في المحلة المذكورة، اسفرت عن توقيف عدد من الاشخاص الذين ينشطون في مجال السرقة، وهم كل من:

ع. م. (مواليد عام 1998، فلسطيني)

ا. ش. (مواليد عام 2005، سوري)

ا. أ. (مواليد عام 1995، فلسطيني) المقلب “حلاوة”

بالتحقيق معهم، اعترفوا بقيامهم بعشرات السرقات، وببيع المسروقات الى شخص يلقّب بـ”ابو بعجور”، الذي يعمد الى شرائها رغم معرفته بكونها مسروقة.

بناء عليه، تمكنت دورية من هذه المفرزة من توقيفه، ويدعى:

خ. ي. (مواليد عام 1979، سوري)

وقد تبين ان جميع الموقوفين هم من اصحاب السوابق بجرائم سرقة وتعاطي مخدرات.

سلموا الى القطعة المعنية، للإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناء على اشارة القضاء المختص.

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