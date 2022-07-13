عصابة سرقة ونهب بقبضة أمن الدولة في بعلبك

صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدّولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة بيان جاء فيه:

“في إطار عمل المديريّة العامّة لأمن الدولة في مكافحة الجريمة المنظّمة، وبعد عمليّات رصدٍ ومتابعة، تمكّنت مديريّة بعلبكّ – الهرمل، من توقيف عصابة تتألّف من ثلاثة أشخاص، سوريَّين وفلسطينيّ”.

وأشار البيان الى أنهم “يقومون بأعمال السّرقة والنّهب من المحلّات والمنازل في مختلف المناطق اللبنانيّة”.

وأردف، “تمّ ضبط السيّارة المستخدمة في عمليّات السرقة، وعدّة مسروقات منها، سيّارة من نوع VOLVO ومولّدٌ كهربائيّ، ولا تزال التحقيقات جارية بإشراف القضاء، لكشف باقي أفراد العصابة وتوقيفهم”.

ولفت البيان الى أنه “في وقت لاحق، تمّ تسليم سيارة ال Volvo المسروقة إلى صاحبها بناءً على إشارة القضاء المختص”.