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عصابة لسرقة السيارات في قبضة الأمن

منذ 57 دقيقة
توقيف

توقيف

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“في إطار المتابعة الميدانية والاستعلامية التي تجريها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات سرقة السيارات، والتي نتج عنها توقيف العديد من المتورطين فيها، تبين لهذه الشعبة بروز نشاط عصابة جديدة في محافظة جبل لبنان نفذت عمليات سرقة عدة.

بعد عمليات مراقبة، تمكنت الشعبة من تحديد هوية أفراد العصابة المذكورة التي تضم: ع.ج (مواليد عام 1993، لبناني) وق.ب (مواليد عام 1971، لبناني).

بتاريخي 2 و4-12-2020 وبعد عملية رصد ومراقبة، تمكنت قوة خاصة تابعة للشعبة من توقيف الأول في مدينة الشويفات، والثاني في محلة تحويطة الغدير- الضاحية الجنوبية.

كذلك ضبطت الدراجة الآلية المستخدمة من قبلهما في عمليات السرقة.

بالتحقيق معهما، اعترفا بتنفيذ أكثر من 5 عمليات سرقة في بعبدا والمتن، ونقل السيارات المسروقة الى منطقة البقاع، ومنها الى داخل الأراضي السورية، كما اعترف الأول بتعاطي المخدرات.

أجري المقتضى القانوني في حقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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