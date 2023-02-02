الخميس 11 رجب 1444 ﻫ - 2 فبراير 2023 |
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عصابة نفذت عشرات عمليات السرقة والسلب في قبضة الجيش

منذ 38 دقيقة
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

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نفذت مديرية المخابرات في الجيش عملية نوعية في منطقة القاع ومشاريعها، ادت الى توقيف عصابة مؤلفة من ٥ اشخاص جميعهم من التابعية السورية.

وفي التفاصيل ان عناصر المديرية نفذوا سلسلة مداهمات بشكل متزامن في ٣ مناطق مختلفة في القاع والمشاريع وفي منطقة وادي العاصي، اسفرت عن توقيف ٤ اشخاص، فيما نجحوا باستدراج الخامس الذي ينتقل بين سوريا ولبنان ونجحوا بتوقيفه. وقد اعترف عناصر العصابة بتنفيذهم عشرات السرقات لمزارع ومحلات ومنازل، وجرى تسليمهم للقضاء المختص.

يذكر ان هذه العصابة هي الثانية التي توقفها مديرية المخابرات خلال ٢٤ ساعة بعد توقيف ٤ لبنانيين امس، اعترفوا بعشرات عمليات السرقة في منطقة القاع، كما اعترفوا بقيامهم بجرائم سلب بقوة السلاح.

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