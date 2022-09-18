عقيص: لا يمكنُنا إنكار الفارق النوعي بين "اللبنانَين"

كتب النائب “جورج عقيص” عبر حسابه على “تويتر”: “بدأنا بالرحلة منذ 100 عام على اساس لبناننا جميعاً. في الدرب الطويل، وبنسب متفاوتة طبعاً، حاول الجميع فرض لبنانه على لبنان الآخرين”.

وأضاف عقيص: “اليوم نحن هنا وكي لا نفرض تمييزاً “شخصياً” بين اللبنانيين، لا يمكننا انكار الفارق “النوعي” بين لبنانين على الأقل: لبنان العزلة والموت والفقر ولبنان الانفتاح والحياة والتطور. يستفز الممانعين هذا الكلام بلا شك. لا بأس، هذا هو المقصود تحديداً”.

كذلك، لفت عضو كتلة الجمهورية القوية الى أنّ “الرد على استفزازاتهم اليومية لنا باستفزازهم بواسطة التأكيد على الفارق الآخذ بالاتساع بين رؤيتنا للبناننا ورؤيتهم للبنانهم”.

وقال: “تعالوا الى حلّ! دون سلاح ودون تخوين ودون استقواء، والا سنبقى نردّد دون خجل او حرج: نعم لنا لبناننا ولكم لبنانكم. ولن نسلّم لبناننا للبنانكم، الى ان يأتي اليوم الذي نبلور فيه لبنان الواحد الجالس على ارث رسالته التاريخية التي لا تمحوها لحظة اختلال توازن ولا يزيلها منطق غلبةٍ آنية يخالف التاريخ ويتحدى الجغرفيا”.