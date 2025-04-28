علامة تقدم باقتراح قانون لتنظيم عمل الصيدليات المهدمة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية

أعلن رئيس لجنة الشّؤون الخارجيّة النّائب ​فادي علامة​، في تصريح من مجلس النّواب، أنّه تقدّم اليوم باقتراح قانون له علاقة بتنظيم عمل الصيدليّات المهدَّمة كليًّا أو جزئيًّا، نتيجة الاعتداءات الإسرائيليّة.

وأشار علامة إلى أنّ “هناك كثير من الصيدليّات اليوم أصبحت خارج الخدمة في المناطق الحدوديّة أو مناطق البقاع أو الضّاحية الجنوبيّة، ولم يعد الصّيادلة يستفيدون من رخصهم”، موضحًا أنّ “الاقتراح الّذي تقدّمنا به يعطي نوعًا من الاستثناء لكل الصّيادلة الّذين خسروا صيدليّاتهم في هذه المناطق المهدّمة، ولاسيّما أنّه يتمّ تأمين إعادة إعمارها، ليتمكّنوا من أن يفتحوا صيدليّات في مناطق أخرى، من أجل الاستمرار في مهنتهم؛ مع الأخذ في الاعتبار للقوانين المرعيّة الإجراء بالنسبة لقانون مزاولة المهنة”.

ولفت علامة إلى “أنّنا في الوقت نفسه نعمل مع ​وزارة الصحة العامة​، لتنظيم عمليّة التّرخيص لهم في مناطق أخرى، مع التّقيّد بالمسافات وبالقوانين المطلوبة”، مشدّدًا على أنّ “هذا النّوع من الاقتراحات يساعد بشكل ظرفي ولو حاليًّا، من أجل عودة عدد كبير من الصّيادلة لممارسة مهنتهم، وفي الوقت نفسه من أجل استكمال مسارهم”.