على أبواب الصيف.. أزمة النفايات تقترب من الانفجار!

أشارت مصادر مطلعة على ملف النفايات لموقع mtv إلى أنّ أزمة النفايات اقتربت من الانفجار مجددًا على أبواب فصل الصيف، وبالتزامن مع الحديث والأمل بقدوم عدد من السياح والوافدين إلى لبنان، وما يعكسه هذا الأمر من إيجابية على الاقتصاد الوطني.

إلاّ أنّه، ووفق المصادر، بدأت شركتا النفايات CityBlu و RAMCO التحضير لمرحلة التوقف عن العمل وإيقاف عمليات رفع وجمع وكنس النفايات من شوارع العاصمة بيروت والضاحية وأقضية الشوف وعاليه وبعبدا والمتن في منطقة جبل لبنان، بعد تعذّر تأمين الأموال النقدية لدفع الرواتب والمستلزمات المطلوبة، حيث لم تعد للشيكات المصرفية أي منفعة بعد رفض المصارف لصرفها واستبدالها بالأموال النقدية، وما تزال الدولة ووزارة المالية والمصرف المركزي والجهات المختصة على إصرارهم بإصدار الشيكات.

فهل يتحمّل المواطن مزيدًا من الأعباء والضغوط والأمراض في ظلّ الأوضاع المأساويّة؟!