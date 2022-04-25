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على وقع تنكيس العلم اللبناني.. عون يتابع عملية البحث عن المفقودين

25 - أبريل - 2022
تنكيس العلم اللبناني في القصر الجمهوري

تنكيس العلم اللبناني في القصر الجمهوري

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خضّت حادثة غرق المركب الذي يحمل أكثر من 60 لبنانيًا في طرابلس البلاد منذ يومين، وسط حملة غضب شنّها اللبنانيون على الحكام محملين اياهم مسؤولية الكوارث والمصائب التي تقع على كواهل اللبنانيين بشكل يومي.

وحدادًا على أرواح ضحايا الزورق،نُكّس العلم اللبناني على سارية القصر الجمهوري في بعبدا.

وبالتزامن، تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم عمل القوى العسكرية والامنية المختصة في البحث عن المفقودين من ركاب الزورق الذي غرق ليل السبت الفائت قبالة شاطئ طرابلس، وكذلك مسار التحقيق الذي طلب امس فتحه لكشف ملابسات ما حصل وتحديد المسؤوليات.

واطلع الرئيس عون على الاجراءات التي اتخذتها الهيئة العليا للاغاثة والمنظمات الانسانية لمساعدة الناجين من ركاب الزورق وتأمين حاجاتهم.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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