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علّوش: أية حكومة فيها حزب الله لن تكون قادرة على الانقاذ

منذ 6 دقائق
مصطفى علوش

مصطفى علوش

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رأى النائب السابق مصطفى علّوش أن “اذا كانت عقدة الوزير الشيعي في حقيبة المالية لا مخرج منها فلا يجوز أن يخلق رئيس الجمهورية ميشال عون عقدة في مقابلها”.

واعتبر علّوش في حديث تلفزيوني أن “أية حكومة فيها حزب الله لن تكون قادرة على الانقاذ وستكون “بلا طعمة” والموضوع في الحقيقة هو عند رئيس مجلس النواب نبيه بري”، وأضاف: “إذا كان لدى الحزب ذرّة من العاطفة على اللبنانيين فعليه أن ينكفئ في هذه المرحلة”.

وأشار إلى أن “الأوساط الدولية الداعمة لحزب الله لا تزال على دعمها وتعتبر أنها منتصرة وما أخاف منه أنه قد لا نصل الى تسوية للاستقرار في لبنان من دون حرب ضروس والكثير من الدماء”.

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