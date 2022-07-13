الأربعاء 14 ذو الحجة 1443 ﻫ - 13 يوليو 2022 |
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عمال ومستخدمو بلديات بعلبك الهرمل يحذرون من خطوات تصعيدية فعلية الخميس القادم

منذ ساعة واحدة
بعلبك - الهرمل

بعلبك - الهرمل

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عقد المجلس التنفيذي ل”نقابة عمال ومستخدمي بلديات محافظة بعلبك الهرمل”، اجتماعا في دورس، في حضور رئيس اتحاد النقابات العمالية والصحية في البقاع اكرم زريق. وبحث المجتمعون في موضوع “عدم التجاوب من السلطات المعنية مع المطالب، لتنفيذ سلسلة مطالب أهمها دفع المستحقات البلدية المتراكمة من عائدات الصندوق البلدي المستقل وعائدات الخليوي عن أعوام 2019، 2020 و 2021”.

وصدر عن المجتمعين بيان تلته أمينة سر النقابة سحر سماحة، شدد على ما يلي: “المبادرة الفورية لدفع مستحقات عمال ومستخدمي البلديات من المساعدة الاجتماعية والمستحقة لهم اعتبارا من شهر تشرين الثاني من العام 2021 وحتى نهاية العام 2022، ودفع بدل النقل الجديد للموظفين والأجراء مع المفعول الرجعي اعتبارا من صدور قرار رفع بدل النقل”.

وطالب البيان الحكومة والوزراء المعنيين ب” تعديل أجور العمال وإعادة النظر بالحد الأدنى للأجور في القطاع العام أسوة بما تم إقراره للقطاع الخاص، صرف مستحقات البلديات من الصندوق البلدي المستقل عن الاعوام 2020 و 2021 وعائدات البلديات من الخليوي عن الأعوام 2019 و 2020 و 2021 بصورة فورية لتمكين البلديات من دفع مستحقات العمال”.

ودعا رؤساء البلديات والاتحادات البلدية إلى” الاستفادة من المرسوم 8737 سيما المادة الخامسة منه والذي يمكن البلدية من طلب سلفة خزينة لدفع مستحقات العمال من الأجور والمساعدات الاجتماعية”.

وختاما حذر البيان من “المماطلة في تحقيق مطالب عمال البلديات، وإلا سنضطر آسفين إلى اتخاذ خطوات تصعيدية فعلية تبدأ بالإضراب التحذيري يوم الخميس المقبل الواقع في 21 تموز الجاري”.

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