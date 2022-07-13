الأربعاء 14 ذو الحجة 1443 ﻫ - 13 يوليو 2022 |
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عمليات السرقة في جزين إلى ارتفاع... ونائبان في المنطقة يتحرّكان

منذ ساعة واحدة
جزين

جزين

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استنكر نائبا جزين في “تكتل الجمهورية القوية” الدكتورة غادة أيوب والمهندس سعيد الأسمر في بيان “تزايد عمليات السرقة والتعديات على ممتلكات المواطنين في بلدة الجرمق في قضاء جزين” ، وأسفا “لما يتعرض له أهالي الجرمق من خسائر يتكبدونها في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية التي يحاولون التصدي لها في سبيل استمرارية العيش”.

اضاف البيان: “حيال هذا الوضع، أجرينا سلسلة اتصالات بالقادة الأمنيين في المنطقة للبحث في كيفية وضع حد لعمليات السرقة والتعديات التي تحصل في المنطقة ولا سيما أن كاميرات المراقبة رصدت سلسلة من عمليات السرقة يمكن استخدام تسجيلاتها في التحقيقات للكشف عن هوية الفاعلين. كما تلقينا وعداً من المسؤولين عن الأجهزة الامنية باتخاذ الإجراءات اللازمة وتنفيذ التدابير المطلوبة وفقا لعديد العناصر الموجودة والامكانات المتوافرة لديهم”.

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