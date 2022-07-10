عملية إخماد حريق معمل قبلان مستمرة

عناصر دفاع المدني تحاول إحماد الحريق في معمل "قبلان" للسجاد في زفتا

أفاد المدير العام للدفاع المدني، العميد ريمون خطار الأحد الواقع في 10 تموز بأن “عملية إخماد حريق معمل قبلان للسجاد في زفتا لم تتوقّف طيلة ساعات الليل وهناك بعض الجيوب في المعمل لا تزال مشتعلة”.

وأكد في حديث لـ “صوت كل لبنان” أن “هناك صعوبة في الوصول إلى بعض الطوابق بسبب التصدعات في الجدران ولا نريد تعريض حياة المتطوّعين للخطر”.

وأضاف: “حاجات الدفاع المدني معروفة وهي حاجات أساسية ولا يمكن حتّى صيانة الآليات والوضع مأساوي ولا نرى نية جدية لمساعدة الدفاع المدني”.

وكان خطار ذكر السبت أنّ “أكثر من 28 آليّة موجودة في زفتا للعمل على إخماد الحريق في معمل السجّاد”، مشيراً إلى أنّ “الحريق لا يهدّد المنطقة لأنه في مكان معزول لكن المبنى معرّض للسقوط”.

وقال في حديث لقناة لـ”MTV”: “الحريق محصور في بقعة المعمل لكن هناك نقصاً في المياه ونطالب السلطات المعنيّة بتأمينها”.

كما وصلت مروحيات الجيش اللبناني إلى بلدة زفتا الجنوبية، للمساهمة في إخماد الحريق.

واندلع حريق هائل في معمل “قبلان” للسجاد في بلدة زفتا، وغطت سحب الدخان الكثيف سماء البلدات المجاورة وصولاً إلى مدينة النبطية.