عملية نوعية.. قوى الأمن توقع بشبكة لصوص تستهدف النّساء بشكل خاص!

صــدر عـن المديريّة العـامّـة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البلاغ التّالي:

كَثُرَت في الآونة الأخيرة عمليات النّشل في مدينة صور والمناطق المجاورة لها، من قِبل مجهولَيْن على متن دراجة آلية، يستهدفان في عملياتهم النّساء بشكل خاص.

على الأثر، كثّفت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف الفاعلَيْن وتوقيفهما.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصّلت إلى تحديد هويّتَي المتورطَيْن، وهما:

ع. ع. (من مواليد عام ۲۰۰۲، سوري)

م. خ. (من مواليد عام ١٩٩٤، فلسطيني)

بتاريخ 18-1-2023، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، جرى تحديد مكان اختباء الأول في بلدة صربا – النبطية، حيث نفّذت إحدى دوريّات الشعبة مداهمة وتمكّنت من توقيفه، وبالتزامن، ألقت دورية أخرى القبض على الثاني في صور.

وبتفتيشهما، ضُبط بحوزة (ع. ع.) كميّة من حشيشة الكيف.

بالتحقيق معهما، اعترفا بإقدامهما على تنفيذ العديد من عمليات النّشل التي استهدفت عدداً كبيراً من النّساء في مدينة صور وجوارها، كما اعترف (ع. ع.) بتعاطي المخدّرات.

أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.