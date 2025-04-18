عن تفكيك مواقع حزب الله بالقرب من الحدود الإسرائيلية.. ماذا كشفت "واشنطن بوست"؟

عزز الجيش اللبناني من انتشاره في جنوب البلاد خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث قام بمصادرة أسلحة حزب الله وتفكيك مواقعه بموجب شروط اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين الحزب المسلح وإسرائيل، وذلك وفقاً لمقابلات مع رئيس الوزراء نواف سلام ومسؤولين عسكريين ودبلوماسيين لبنانيين أجرتها صحيفة واشنطن بوست.

وقال مسؤولون عسكريون إنه تم حتى الآن نشر 1500 جندي إضافي في الجزء الجنوبي من البلاد، الأقرب إلى الحدود مع إسرائيل، ليصل العدد الإجمالي إلى 6000 جندي مع استمرار تجنيد 4000 جندي إضافي. كما استأنفت القوات المسلحة طلعاتها الجوية الاستطلاعية وأقامت نقاط تفتيش وأمّنت البلدات بعد انسحاب الجنود الإسرائيليين.

”يحرز الجيش تقدماً كبيراً. إنه يوسع ويعزز وجوده في الجنوب”، قال رئيس الوزراء نواف سلام، في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست.

لم يكن من الممكن تخيل مثل هذا الجهد قبل عام واحد فقط، عندما كان حسن نصر الله، زعيم حزب الله الذي قُتل في غارة إسرائيلية في سبتمبر، يروج لأسلحة جديدة ويتعهد بالحفاظ على مواقع الحزب.

ويدعو اتفاق وقف إطلاق النار إلى نشر تدريجي لـ10 آلاف جندي لبناني سيكونون مسؤولين عن مصادرة أسلحة حزب الله وتفكيك مواقع الحزب في الجنوب. وتشرف لجنة من خمسة أعضاء برئاسة مسؤول أمريكي على تنفيذ الاتفاق.

وقال دبلوماسي على دراية بالموضوع، تحدث لواشنطن بوست، إن اللجنة تتلقى إحداثيات مستودعات الأسلحة ومنصات إطلاق الصواريخ من الإسرائيليين أو قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ثم يقوم الجيش اللبناني بالتحرك. وقال الدبلوماسي إن القوات المسلحة فككت حتى الآن أكثر من 500 موقع عسكري يديرها حزب الله وجماعات أخرى.

اتفاق هش

غير أن وقف إطلاق النار كان هشاً منذ البداية. فعلى الرغم من الموعد النهائي المحدد في منتصف شباط/فبراير لانسحاب القوات الإسرائيلية، إلا أنها بقيت في خمسة مواقع استراتيجية في جنوب لبنان بالقرب من الحدود وواصلت تنفيذ غارات جوية ضد حزب الله.

وفي أواخر مارس/آذار، نفذت إسرائيل غارات في الجنوب ولاحقاً في ضواحي بيروت بعد إطلاق قذيفتين صاروخيتين من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل. وقد نفى حزب الله أي ضلوع له في تلك الهجمات، إلا أن هذه الحوادث أكدت هشاشة وقف إطلاق النار.

وقد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ”مهاجمة أي مكان في لبنان ضد أي تهديد لدولة إسرائيل“، بينما قال زعيم حزب الله نعيم قاسم إنه إذا لم تمنع الدولة اللبنانية انتهاكات إسرائيل لوقف إطلاق النار، فإن الجماعة المسلحة ستتولى زمام الأمور بنفسها.

قال فيليبو ديونيجي، الأستاذ في جامعة بريستول ومؤلف كتاب ”حزب الله والسياسة الإسلامية والمجتمع الدولي“، إن استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية من شأنه أن يلهب قاعدة دعم حزب الله ويقوض دور الجيش اللبناني. وقال: ”إذا تصاعد الوضع أكثر من ذلك، فإن وكالة هذه الحكومة قد تتعرض لخطر التقويض الكامل“.

في الأسابيع الأخيرة، تصاعدت الدعوات للجيش اللبناني لنزع سلاح حزب الله في جميع أنحاء البلاد، وليس فقط جنوب نهر الليطاني في المنطقة الأقرب إلى الحدود مع إسرائيل. وفي زيارة قامت بها نائبة المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، في أوائل نيسان/أبريل، حثت المسؤولين الحكوميين على فرض السيطرة الكاملة على البلاد.

وفي الوقت نفسه، قال رئيس الوزراء سلام إن بلاده تعمل على ضمان حق الدولة في احتكار حمل السلاح ”شمال وجنوب الليطاني“.

الجيش يبذل قصارى جهده

وعلى الرغم من التقدم الذي يحرزه الجيش في الجنوب، إلا أنه سيواجه تحديًا كبيرًا في نزع سلاح حزب الله في باقي أنحاء البلاد. فالجيش يعاني من ضغوطات كبيرة حيث سعى في الأشهر القليلة الماضية إلى تعزيز الحدود مع سوريا وسط اشتباكات متقطعة بين المهربين والحكومة السورية الجديدة.

كما يعاني الجيش، مثل معظم لبنان، من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد – وهي الآن في عامها السادس – ويعتمد على المساعدات الخارجية للمساعدة في تمويل كل شيء من أجور الجنود إلى الوقود والغذاء. وقد تلقى الجيش أكثر من 3 مليارات دولار كمساعدات من الحكومة الأمريكية منذ عام 2006. وقال سلام إن حكومته تناقش زيادة رواتب الجنود في ميزانية العام المقبل.

وغالبًا ما يعمل الجنود في أعمال أخرى لتغطية نفقاتهم. وقال إدوارد غابرييل، وهو دبلوماسي أمريكي سابق يرأس فريق العمل الأمريكي غير الحكومي المعني بلبنان، في مقابلة أجريت معه إن الجيش اللبناني سيحتاج إلى المزيد من التدريب والموارد لنزع سلاح حزب الله، وحث الولايات المتحدة على تقديم الدعم.

أما فيما يتعلق بالوضع النهائي لسلاح حزب الله ومقاتليه، فقد قال الرئيس جوزاف عون، إن المسار المحتمل هو استيعاب بعض مقاتلي الحزب في الجيش، كما حدث مع الميليشيات بعد الحرب الأهلية اللبنانية.

لكن ديونيجي قال إن هذا الأمر قد يكون شاقًا، مما يثير قضايا حول التسلسل القيادي داخل الجيش وكذلك استعداد حزب الله للانخراط في العملية. لقد كان حزب الله قوة شبه عسكرية مستقلة منذ أن حمل السلاح لأول مرة قبل أربعة عقود.

وعلى الرغم من إطلاق الصواريخ بشكل متقطع، إلا أن الجيش يتمتع بدرجة أكبر من السيطرة مما كان عليه قبل الحرب الإسرائيلية مع حزب الله، عندما كان يتم تجاهل الانتهاكات التي تبلغ عنها قوات حفظ السلام الدولية. أما الآن، فإن الحكومة ملتزمة باتخاذ إجراءات، كما قال الدبلوماسي.

وقال دبلوماسي آخر إن الجيش يبذل قصارى جهده وأن مفتاح منع إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل وترسيم الحدود البرية بين البلدين.

فلبنان ملزم بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الذي يدعو إلى إبعاد جميع ”الأفراد المسلحين والعتاد والأسلحة“ خارج نطاق الدولة بين نهر الليطاني والخط الأزرق – وهو الترسيم غير الرسمي بين لبنان وإسرائيل. وعلى مدى سنوات، تحدى حزب الله القرارات الدولية وأطلق العنان لنفسه بالقرب من الحدود الإسرائيلية.