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عوده: لبناء دولة قوية موحدة لا تزعزعها رياح الحرب

منذ 33 دقيقة
المطران الياس عودة

المطران الياس عودة

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أعلن متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عوده، أن “اليوم ذكرى بدء الحرب المشؤومة التي خلفت دمارا وخرابا وحصدت أرواحا بريئة وندوبها لما تندمل بعد”.

وأضاف عوده في أحد الشعانين: “صلاتنا أن يكون اللبنانيون قد تعلموا من دروس الماضي وأن تكون صور الحرب محفورة في ذاكرتهم كي لا تتكرر، وأن يشدوا العزم من أجل بناء دولة قوية موحدة لا تزعزعها رياح حرب أخرى، ولا تقوى عليها يد الشر فتخربها، وتبعثرها وهي لم تنهض بعد”.

وقال: “لنضع رجاءنا على ابن الله الذي سيتألم من أجلنا، ويموت ثم يقوم مخلصا إيانا، كي يخلص لبنان ويزرع فرح قيامته في قلوبنا”.

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