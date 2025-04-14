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عون التقى وفداً من جمعية شركات الضمان: لحلول عادلة للجميع

منذ ساعة واحدة
رئيس الجمهورية جوزاف عون مع وفد من جمعية شركات الضمان في لبنان

رئيس الجمهورية جوزاف عون مع وفد من جمعية شركات الضمان في لبنان

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استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون وفداً من جمعية شركات الضمان في لبنان.

وقال الرئيس عون: “العمل انطلق فعلياً في سبيل محاولة إصلاح الأوضاع والتوصّل إلى حلول عادلة للجميع، تمهيداً لإعادة النهوض بلبنان. وهي مهمة صعبة، لكنها ليست مستحيلة”.

وأكّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أنّ “الجيش يقوم بواجبه الكامل في القرى والبلدات التي انسحب منها الإسرائيليون، تطبيقاً للقرار 1701، بما يؤكّد قدرته على حماية المواطنين”.

وأضاف، خلال استقباله عضو اللجنة الفرعية لتخصيص الاعتمادات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، بول غروف: “مصمّمون على تذليل العقبات التي قد تبرز في طريق العمل الإصلاحي”.

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