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عون: المفاوضات لترسيم الحدود باتت في مراحلها الأخيرة

منذ 41 دقيقة
ميشال عون

ميشال عون

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أبلغ رئيس الجمهورية ميشال عون المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا خلال استقباله لها قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، ان “المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية باتت في مراحلها الأخيرة بما يضمن حقوق لبنان في التنقيب عن الغاز والنفط في الحقول المحددة في المنطقة الاقتصادية الخالصة له”، مشيراً الى ان “التواصل مع الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين مستمر حول بعض التفاصيل التقنية المرتبطة بعملية الترسيم”.

وأعرب عون عن امله في ان “يساهم التنقيب في المياه اللبنانية في إعادة انهاض الاقتصاد اللبناني الذي شهد تراجعا كبيرا خلال السنوات الماضية فضلا عن تعزيز الامن والاستقرار في الجنوب”.

وفيما جدد رئيس الجمهورية تأكيد التزام لبنان القرارات الدولية ولا سيما منها القرار 1701″، لفت الى “أهمية تطبيق كل مندرجاته”، معتبراً ان التنسيق بين القوات الدولية العاملة في الجنوب “اليونيفيل” والجيش اللبناني امر ضروري لتأمين نجاح مهمة حفظ الامن والسلام على الحدود”، مشددا على” وجوب توفير المناخات الملائمة لمنع حصول أي صدام بين الأهالي والجنود الدوليين”.

وكانت فرونتسكا اطلعت الرئيس عون على المداولات التي رافقت تمديد مجلس الامن الدولي للقوات الدولية العاملة في الجنوب في نهاية الشهر الماضي والدعم الذي سيقدم الى الجيش اللبناني، كما وبحثت مع الرئيس عون في تطورات عملية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية وتشكيل الحكومة مركزة على ضرورة اجراء الاستحقاقات الدستورية في موعدها.

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