عون: سنبذل كل الجهد لاستعادة الثقة الدولية

اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان “لبنان سيتمكن من تجاوز الظروف الصعبة التي يعيشها حاليا”، لافتا الى “اهمية محافظة اللبنانيين على معنويات قوية لمواجهة الازمات المتلاحقة التي يعانون منها”، مشيرا الى “بذل كل الجهد لتحقيق الاهداف الاجتماعية المنشودة واستعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان”. وجاء كلام الرئيس عون خلال استقباله وفدا من الضباط المتقاعدين من “مجموعة الميثاق العسكري”

وشدد عون على أنه “بالرغم من كل هذه المصائب والمشاكل، استطعنا كدولة أن نحافظ على الاستقرار الامني، وهذا أتى نتيجة لتفهم اللبنانيين للواقع الحالي”، لافتا الى أن “لبنان سيتمكن من تجاوز الظروف الصعبة التي يعيشها راهنا.”

وتحدث رئيس الجمهورية عن “محاولة لبنان التنقيب عن الغاز والنفط وخضوعه في هذا المجال لضغوط دولية في اطار ما يسمى بـ”الجيوبوليتيك”، لمنعه من استثمار ثرواته الطبيعية تحت حجة ان ما وجد في البلوك رقم 4 من الغاز غير كاف تجاريا”، مشيرا الى “المفاوضات غير المباشرة التي يجريها لبنان حاليا لترسيم حدوده الجنوبية البحرية”، لافتا الى أن “الضغط سيمارس على لبنان في هذا الاطار، إلا اننا متمسكون بحقوقنا ونعرفها جيدا”.

كما شدد الرئيس عون من جهة ثانية على “انجاز اقرار التدقيق المالي الجنائي في مجلس النواب وأهميته في استعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان، لا سيما من خلال دوره في محاربة الفساد وإلقاء الضوء على مكامن هدر المال العام وتحقيق الاصلاح”، متوقفا عند “القلق الذي يعيشه ويعاني منه الشعب اللبناني نتيجة الازمات المتلاحقة”، مشيرا الى “أهمية المحافظة على المعنويات القوية لدى المواطنين للمساعدة على تخطي هذه المحن”، مؤكدا في الوقت نفسه “بذل كل الجهد لتحقيق الاهداف الاجتماعية المنشودة”.

واشار الرئيس عون في هذا المجال الى “أهمية مؤتمر باريس الثاني الذي يعقد بعد ظهر غد بدعوة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ويشارك فيه الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس وحوالى 35 رئيس دولة ورئيس حكومة وممثلين عن هيئات المجتمع الدولي والدول المانحة”.