الثلاثاء 25 رمضان 1443 ﻫ - 26 أبريل 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عون: لبنان لم يعد يتحمل المزيد من التداعيات السلبية المترتبة على النزوح السوري

منذ 3 ساعات
رئيس الجمهورية والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سفن كوبمانس

رئيس الجمهورية والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سفن كوبمانس

A A A
طباعة المقال

التقى رئيس الجمهورية ميشال عون الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سفن كوبمانس، في قصر بعبدا.

وشدّد عون على أنّ “لبنان يدعم أي تحرك أوروبي لاحياء عملية السلام انطلاقا من مبادرة قمة بيروت العربية للسلام”.

وقال عون: “أي حل مستدام يبدأ بوضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني وان يكون عادلا ودائما وشاملا وقائما على مبدأ الدولتين وتطبيق قرارات الشرعية الدولية”.

وأشار إلى أنّ “لبنان دفع غاليا ولا يزال ثمن الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، واستمرار أجزاء من أراضيه محتلة لا يساعد على البحث في عملية سلام قبل الانسحاب الإسرائيلي منها”.

ودعا عون “لضرورة تسهيل دول الاتحاد الأوروبي عودة النازحين السوريين الى بلادهم ولبنان لم يعد يتحمل المزيد من التداعيات السلبية المترتبة على هذا النزوح”.

    المزيد من أخبار لبنان

    اعتصام للمودعين أمام مجلس النواب
    تحرّك للمودعين أمام مجلس النواب: لن نسمح بتمرير الكابيتال كونترول بالصيغة المقترحة
    رئيس مجلس النواب نبيه بري
    بري يدعو الى جلسة للنظر في طرح الثقة بوزير الخارجية
    جلسة للحكومة في قصر بعبدا
    وزير الاعلام: قائد الجيش وضع نفسه تحت خدمة التحقيق في غرق الزورق

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    بالفيديو… “ضرب” الوزير فياض من قبل أحد المحتجين!
    وليد فياض
    بعد الاعتداء عليه… فياض: توقيف المعتدي أو المعتدين لا يكفي!
    عناصر الصليب الأحمر قبالة ميناء طرابلس
    حادثة “قارب الموت” مفتعلة؟