عون معزّيًا بـ"آبي": كان داعمًا لقضايا لبنان

عزّى رئيس الجمهورية “ميشال عون” بمقتل رئيس الوزراء الياباني السابق “شينزو آبي”، مبرقًا الى كل من أمبراطور اليابان ناروهيتو، ورئيس الوزراء الياباني “فوميو كيشيدا”.

واستنكر عون في برقيتيه، “عملية الاغتيال التي أودت بحياة رئيس الوزراء الأسبق الراحل”، واصفًا إياها “بالجريمة المروعة التي تصدم الضمير البشري. وهي أودت بحياة قائد عالمي جعل من القانون الدولي منارة تعاط بين الدول، لمصلحة الإخاء والترقي بين الشعوب”.

وتقدم، بإسمه الشخصي وبإسم الشعب اللبناني، بالتعزية لوفاته.

الى ذلك، نوّه رئيس الجمهورية بما قام به الرئيس آبي “لتوطيد العلاقات الثنائية بين اليابان ولبنان”، مشيدًا بمزايا الراحل، ومؤكدا “ان لبنان لا ينسى الأهمية التي أولاها لتوطيد العلاقات الثنائية بين بلدينا، حيث كان صديقًا وفيًا لوطننا وعمل بشكل متواصل على دعم لبنان في المحافل الدولية”.

وشدّد على انه “كان داعمًا لقضايا لبنان في مختلف المحافل الدولية، ووفيا للشعب اللبناني مذ زار لبنان ضمن وفد برلماني، قبيل عشرين عاما، الى مبادراته، بصفته عضوًا في لجنة الصداقة البرلمانية اليابانية-اللبنانية.”