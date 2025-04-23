فتح باب الترشح لـ"الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء"

صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الطاقة والمياه جو الصدي البيان الآتي:

عملاً بالآلية التي اقرت بمجلس الوزراء وبناء على الوعد الذي قطعه وزير الطاقة والمياه جو الصدي منذ تسلمه مهامه بتشكيل الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء، تم في 23/4/2025 فتح

باب تقديم طلبات الترشح لملء مراكز رئيس واعضاء الهيئة.

على الراغبين بالترشح لأحدى هذه المراكز الإطلاع على المهام والمسؤوليات والمؤهلات المطلوبة وملء الاستمارة المتوفرة على الموقع الالكتروني لوزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية:

https://seniorrecruit.omsar.gov.lb/positions_ar.aspx.

كما يمكن الاطلاع على المعلومات نفسها على موقع وزارة الطاقة والمياه:

http://www.energyandwater.gov.lb.

يجدد الوزير الصدي دعوة اللبنانيين المقيمين والمغتربين ممن يستوفون المؤهلات والخبرات العلمية والعملية المطلوبة التقدم بطلباتهم لشغل المركز في الهيئة الوطنية التي طال انتظارها ٢٣ عاماً والتي تشكل حجر أساس في إنتظام قطاع الكهرباء وإصلاحه.