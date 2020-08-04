فحوص PCR لـ50 شخصا خالطوا وافدا مصابا في طيردبا
أجرى مكتب الصحة المركزي في حركة أمل والهيئة الصحية في حضور رئيس طبابة قضاء صور وسام غزال ورئيس بلدية طيردبا وئام زيدان فحوصات pcr لثلاثين شخصا خالطوا وافدا من أفريقيا الى طيردبا كان أجرى فحصين جاءت نتيجتهما سلبية ونقل العدوى إلى والدته وعائلته، على أن تستكمل الفحوصات لحوالى عشرين آخرين.
ودعت لجنة الصحة في البلدية إلى” منع التجمعات وعدم التخالط ووضع الكمامات”. وعمدت الى إقفال النوادي إلى حين صدور نتائج الفحوص،على ان تتخذ على أثرها إجراءات بعزل البلدة وإقفالها إذا جاءت سلبية.
المصدر صوت بيروت إنترناشونال