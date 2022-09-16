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فراس حمدان: سنقوم بواجبنا في التصويت ضدّ الموازنة

منذ 12 دقيقة
فراس حمدان

فراس حمدان

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استأنف مجلس النواب جلساته التي كانت بدأت أمس لمناقشة مشروع موازنة العام 2022، وقد أُعطيت الكلمة في بداية الجلسة الى النائب “فراس حمدان”، الذي انتقد مشروع الموازنة وعملها وعمل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، معتبرًا أنّ “هناك حقوقًا للمودعين يجب ان يحصلوا عليها”.

وأشار الى أن “الموازنة تفتقد الى رؤية حقيقية واصلاحيات، ويجب اعادة النظر بالاقتصاد عبر فرض ضريبة على الثروة وتحفيز القطاعات الانتاجية، أمّا ما هو غير موجود في الموازنة فهو الضمان الاجتماعي والدواء فضلًا عن وزارة الطاقة”،

وإذ سأل: “أين الضرائب على الاملاك البحرية؟ اين موازنة مصرف لبنان وماذا لديه؟”، قال حمدان: نريد ضرائب على أرباح المصارف”.

وأضاف: “نحن سنقوم بواجبنا في التصويت ضد الموازنة ووفق مبادرتنا بانتخاب رئيس بعيد عن المحاصصة ووقف النزيف والانهيار”، معتبرًا أن “لا حل اقتصاديًا في البلد من دون رؤية سياسية جديدة وعقد اجتماعي قائم على المساواة بين اللبنانيين وعلى خطة اصلاحية شاملة واعادة هيكلة المصارف”.

في السياق، أكّد حمدان أن “هذه الموازنة هي خارج خطة الانقاذ ومنفصلة عن الواقع”.

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