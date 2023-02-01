"فرح" تشتدّ.. أمطار وثلوج ورياح قطبية

يستمر تأثير العاصفة “فرح” على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، ترافقها أمطار وثلوج غزيرة ورياح قطبية باردة تشتد سرعتها لحدود الـ90 كلم/س تبلغ ذروتها اليوم الاربعاء، ويخف تأثيرها نسبيًّا يوم غد الخميس وتعود لتشتد تدريجيًّا بدءاً من ظهر الجمعة.

فيما يُحذّر من تطاير اللوحات الإعلانية وألواح الطاقة الشمسية وتشكل السيول وسلوك الطرقات الجبلية.

فقد توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا، غائمًا جزئيًا مع درجات حرارة صباحية متدنية وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة مع ثلوج خفيفة على ارتفاع 1100 متر ورياح ناشطة، ويتوقّع حدوث انفراجات واسعة خلال النهار.

_ الجمعة: غائم جزئيًا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات وتشكل الجليد في الداخل فجراً بسبب درجات الحرارة المتدنية، ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف خلال النهار، وتهطل أمطار متفرقة تشتد ليلا مترافقة برياح ناشطة تصل سرعتها لحدود 50 كم/س واحتمال حدوث برق ورعد. تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لتصل الى الـ 1200 متر.

_ السبت: غائم إجمالاً مع ضباب على المرتفعات وأمطار غزيرة متفرقة نهاراً مع درجات حرارة متدنية تؤدي الى تساقط الثلوج بدءا من ارتفاع 1000 متر وما دون في المناطق الشمالية والداخلية، كما تنشط الرياح لتصل لحدود الـ 60 كم/س خصوصاً شمال البلاد، تخف حدة الأمطار والثلوج ليلا لتعود حدتها بدءاً من صباح الأحد.

_ الحرارة على الساحل من 10 الى 14 درجة، فوق الجبال من 3 الى 7 درجات، في الداخل من 1 الى 4 درجات.

_ الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعنها بين 20 و50 كم/س، تشتد أحيانا فتقارب 90 كم/س شمالا.