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"فرصة أخيرة" لفكّ العُقد المستعصية.. والخارج لن يسمّي رئيس لبنان!

منذ 38 دقيقة
قصر بعبدا

قصر بعبدا

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أكّدت مصادر ديبلوماسية عربية لـ”الجمهورية”، أنّ ما أكّد عليه الرئيس إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان لجهة مساعدة لبنان، يعكس بشكل لا يرقى إليه الشك، أنّ فرصة أخيرة مُنحت للملف اللبناني، لكي تُفك عقدته الرئاسية المستعصية منذ خمسة أشهر.

وشدّدت المصادر لـ”الجمهورية” على أنّ الجانبين الفرنسي والسعودي، لن ينوبا عن اللبنانيين في اختيار من يريدونه لرئاسة الجمهورية، وقالت: “ثمة أمر جوهري يجب أن يدركه السياسيون في لبنان، وهو أنّ الخارج لن يسمّي رئيس لبنان. وبالتالي جوهر أي مسعى أو حراك خارجي هو دفع اللبنانيين إلى الجلوس معاً والتوافق على من يجدونه الأنسب لرئاسة الجمهورية”.

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