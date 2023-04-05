فرنجية: شاركنا في الخلوة الروحيّة وحملنا لبنان وكلّ اللبنانيين في فكرنا

غرّد النائب طوني فرنجية عبر حسابه على “تويتر”، قائلًا: “في بيت عنيا شاركنا في الخلوة الروحية التي دعا إليها البطريرك الراعي، وحملنا لبنان وكل اللبنانيين في فكرنا وبالنا وصلاتنا، علّنا نصل في القريب العاجل إلى انتخاب رئيس للجمهورية مؤمن بالحوار والانفتاح وقادر على وضع البلاد على سكة الإصلاح بالتعاون مع جميع الأفرقاء”.

في بيت عنيا شاركنا في الخلوة الروحية التي دعا اليها البطريرك الراعي وحملنا لبنان وكل اللبنانيين في فكرنا وبالنا وصلاتنا علّنا نصل في القريب العاجل الى انتخاب رئيس للجمهورية مؤمن بالحوار والانفتاح وقادر على وضع البلاد على سكة الاصلاح بالتعاون مع جميع الأفرقاء.#لبنان #بكركي pic.twitter.com/7pNKxUJvts — Tony Frangieh (@TonyFrangieh) April 5, 2023

هذا وعقدت الخلوة الروحية للنواب المسيحيين بدعوة من غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في بيت عنيا – حريصا بمشاركة ٥٣ نائبًا.

وقد استهلت بحديث روحي للنائب البطريركي المطران أنطوان عوكر تحت عنوان “الخلاص بين عمل الله وأعمال المؤمن”.