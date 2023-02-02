الخميس 11 رجب 1444 ﻫ - 2 فبراير 2023 |
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فرنسا تعلن عن الاجتماع الخماسي بشأن لبنان

منذ 12 دقيقة
فرنسا - لبنان

فرنسا - لبنان

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أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنّ باريس ستستضيف الإثنين اجتماعاً مخصّصاً للبنان يضمّ ممثّلين عن كلّ من فرنسا والولايات المتّحدة والسعودية وقطر ومصر في محاولة لتشجيع السياسيين اللبنانيين على إيجاد مخرج للأزمة التي يتخبّط فيها بلدهم.

أعربت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الموجودة حالياً في السعودية، عن “قلقها البالغ إزاء انسداد الافق في لبنان من الناحية السياسية”، كما قالت المتحدثة باسم الوزارة آن-كلير ليجاندر خلال مؤتمر صحافي.

وأضافت أنّ فرنسا بحثت مع السعوديين وبقية شركائها في المنطقة في سبل تشجيع الطبقة السياسية اللبنانية على تحمّل مسؤولياتها وإيجاد مخرج للأزمة.

وأوضحت أن “هذا النهج سيكون موضوع اجتماع متابعة الإثنين مع الإدارات الفرنسية والأميركية والسعودية والقطرية والمصرية لمواصلة التنسيق مع شركائنا وإيجاد سبل للمضيّ قدماً”.
والهدف من الاجتماع بحسب المتحدّثة هو تشجيع الطبقة السياسية اللبنانية على الخروج من الطريق المسدود.

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