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فرنسا لم تتخلّ عن فرنجيّة.. والخلاف جوهريّ في المجلس!

منذ ساعة واحدة
النائب أديب عبد المسيح

النائب أديب عبد المسيح

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أكد النائب أديب عبد المسيح أنّ اللبنانيّين تعبوا من التظاهر، مشيرًا إلى أنّ “أمامنا استحقاقات عدّة وعلى الشعب أن يكمل بالمواجهة والتغيير وإزاحة المنظومة التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه”.

وأضاف عبد المسيح في حديث عبر mtv: “أنا على مسافة واحدة من الجميع والخلاف جوهري وعميق في مجلس النواب ولن نسمح لأحد بإزاحتنا وأؤمن بالسلة المتكاملة بدءاً من رئيس إصلاحي وإنقاذي”.

وأوضح أن المشكلة في لبنان ليست فقط اقتصادية إنّما جذورها سياسيّة ولذلك الحلّ يبدأ من هنا وبرأيي عدم وجود رئيس هو موضوع لبناني – لبناني.

وتابع: “هناك تباين كبير بين ما يقوله صندوق النقد وما تقوله الحكومة ولذلك كان لا بد من علاقة مباشرة مع الصندوق وموضوع النازحين كان حاضراً في كلّ اجتماع في بروكسيل والتواصل قائم ومستمر مع الأوروبيين في كل الملفات ومنها ملف النازحين السوريين لإعادتهم إلى بلدهم”.

وأشار إلى أن فرنسا لم تتخلَ عن ترشيح سليمان فرنجية وطالبته بتكثيف لقاءاته في الداخل لإيجاد حلول، وهي تعلم أنّ هناك صعوبة في إقناع السعودية وأطراف لبنانيّة به.

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