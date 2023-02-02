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فرنسبنك يغلق كافة فروعه على خلفية قرار قضائي!

منذ 13 دقيقة
آخر تحديث: 2 - فبراير - 2023 11:49 مساءً
أحد فروع "فرنسبنك"

أحد فروع "فرنسبنك"

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أعلن مصرف “فرنسبنك” إغلاق جميع فروعه يوم (الجمعة 3-2-2023) على خلفية صدور قرارين عن محكمة التمييز المدنية، وفقاً لما أفادت به جمعية المودعين.

وأشرت الجمعية عبر حسابها على تويتر بأن: “دوائر التنفيذ القضائية وضعت يدها على جميع ممتلكات فرنسبنك وختمت خزائن البنك بالشمع الأحمر ووضعت يدها على جميع الأموال إلى حين تنفيذ قرارين قضائيين يقضيان بدفع مستحقات مودعين بشكل كامل بالدولار والا سيتم عرض جميع ممتلكات البنك للبيع بالمزاد العلني”.

يشار إلى أن المصرف المذكور أقدم على خطوة مشابهة في 15 آذار 2022 بعد قرار رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضية مريانا عناني الذي قضى بإنفاذ الحجز التنفيذي على كافة أسهم وعقارات وموجودات “فرنسبنك” وفروعه وشركاته في كل لبنان تمهيداً لطرحها في المزاد العلني بحال عدم رضوخ المصرف وتسديده كامل مبلغ وديعة تعود للمواطن عيّاد إبراهيم.

من جهتها دعت جمعية صرخة المودعين عبر حسابها على تويتر الى التوجه غداً الجمعة الى منزل صاحب البنك عدنان و نديم القصار للمطالبة بحقوق المودعين.

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