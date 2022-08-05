الجمعة 7 محرم 1444 ﻫ - 5 أغسطس 2022 |
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فرونتسكا ونجاة عون زارتا الكلية الحربية

منذ 48 دقيقة
فرونتسكا ونجاة عون في الكلية الحربية

فرونتسكا ونجاة عون في الكلية الحربية

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زارت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السيدة يوانا فرونتسكا والنائب نجاة عون صليبا الكلية الحربية في زيارتين منفصلتين، حيث التقتا الضباط الإناث من دورة “مئوية الكلية الحربية” التي تخرّجت مؤخراً، في حضور قائد الكلية وعدد من ضباطها.

وهنّأت السيدتان فرونتسكا وصليبا الضباط الإناث على تخرجهنّ بنجاح وتخطّيهنّ صعوبات التدريب على مدى ثلاث سنوات في الكلية، أثبتن خلالها أنهنّ على قدم المساواة مع زملائهنّ الذكور.

كما استعرضتا معهنّ التحديات التي تواجهها المرأة في مسيرتها المهنية، وشددتا على أهمية دورها في مختلف المجالات الوظيفية ولا سيّما الأمنية والعسكرية.

كذلك، شجعت الزائرتان المتخرجات على الاستمرار في أدائهنّ المميز والسعي إلى التفوق في مسيرتهنّ المهنية، بما يصبّ في خدمة الجيش والوطن.

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