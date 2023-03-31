فريق فرنجيّة "تحت وطأة القلق".. والأنظار نحو باريس!

استرعى الانتباه أمس استدعاء باريس لمرشح “الثنائي الشيعي” رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية، إثر اتصال عاجل ورده من المسؤول عن الملف اللبناني في الإليزيه باتريك دوريل، دعاه خلاله إلى زيارة فرنسا اليوم للتشاور في مستجدات الموقف من الاستحقاق الرئاسي.

وأوضح مصدر مطلع على مستجدات الحراك الرئاسي أنّ “السبب الرئيس الذي جعل فرنجية يتريّث في عقد مؤتمر صحافي لإعلان ترشيحه وبرنامجه للرئاسة، هو التوجّس المتعاظم لديه من أن تؤدي المعادلات الإقليمية التي تصاغ راهنًا إلى تراجع “حزب الله” عن دعم ترشيحه، في حال ثبت له أنّ هذا الترشيح لم يعد يتماشى مع ضرورات التقارب الإيراني مع المملكة العربية السعودية”.

وأوضح المصدر أنّ ما تواتر من معلومات ومعطيات في هذا السياق يشي بأنّ “هناك إنطلاقة إيرانيّة جدّية باتجاه محاولة تصفير الأزمات مع الرياض في المنطقة بدءًا من اليمن، الأمر الذي سينسحب بطبيعة الحال على سائر ملفات الإقليم ومن ضمنها الملف اللبناني”، كاشفًا أنّ “فريق العمل المحيط برئيس “تيار المردة”، والذي يخوض معركته الرئاسيّة، تبدو حالة الترقب جلية عليه في الآونة الأخيرة، تحت وطأة القلق المتزايد من انعكاس الاتفاق الإيراني – السعودي على موقف “حزب الله” الرئاسي، ربطًا بالقناعة بأنه إذا تم الذهاب إلى تسوية شاملة تحت سقف هذا الاتفاق، فحينها لن تسمح طهران بأن تجعل من ملف الرئاسة اللبناني سببًا لإعادة توتير العلاقة مع السعودية التي صار واضحًا أنها لن تتخلى عن موقفها المبدئي وكلمتها الوازنة في هذا الاستحقاق”.