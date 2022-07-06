الأربعاء 7 ذو الحجة 1443 ﻫ - 6 يوليو 2022 |
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فضيحة جديدة... أصحاب المولدات يغشون في الفواتير!

منذ ساعة واحدة
المولدات الخاصة في لبنان

المولدات الخاصة في لبنان

نداء الوطن
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تبيّن أن اصحاب المولدات ابتكروا طريقة لزيادة استهلاك الطاقة على المشتركين من خلال التلاعب بالعدادات ووصلها بأكثر من مخرج لرفع الفواتير بنسبة تزيد عن ٤٠ في المئة في ظل غياب وزارتي “الطاقة” و”الاقتصاد”، وتغييب دور مؤسسة المقاييس في تحديد مواصفات العدادات.

في هذا المجال، المشكلة تتفاقم في ضوء تراجع خدمة المولدات واعتماد أصحابها تقنينا يتفاوت بين قطع شديد للكهرباء التي يوفرونها لمشتركيهم، وبين قطع متوسط يتركز في ساعات الليل وبزوغ الفجر في غالبية المناطق الساحلية واللبنانية عموما.

أسباب عدة للتقنين، في طليعتها الأكلاف التشغيلية العالية للمولدات، التي تنعكس تلقائيا ارتفاعا في أسعار الفواتير، ما يؤدي إلى ارتفاع شكوى المشتركين – الزبائن، بعد بلوغ سعر الكيلواط الواحد من الطاقة أكلافا قياسية.

فقلة من أصحاب المولدات توفر الطاقة الكهربائية ليلا وعلى مدار ساعات النهار. إلا ان الغالبية يمارسون القطع الاختياري لذرائع عدة، تتراوح بين التوفير في الأكلاف التشغيلية، وتخفيف الأحمال عن المولدات بسبب تخطي ساعات انقطاع الكهرباء التي تؤمنها الدولة الـ 20 ساعة يوميا كحد أدنى.

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