السبت 10 ذو الحجة 1443 ﻫ - 9 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فهمي :الحل يبدأ من تشكيل حكومة إنقاذ

10 - مارس - 2021
محمد فهمي

محمد فهمي

A A A
طباعة المقال

رأى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي ان “الوضع المعيشي والاجتماعي السيء أوصل الناس الى النزول الى الشارع والى قطع الطرقات، وانا من موقع وزير الداخلية، فضلنا التجاوب مع المواطنين والتعاون معهم”، مشيرا الى ان “فتح الطرقات جاء بعد المأساة التي شهدتها العديد من الطرقات، لاسيما الحادث الذي أودى بحياة شابين على اوتوستراد شكا، الطرقات ستبقى مفتوحة”.

واكد فهمي في حديث ضمن برنامج “TalkOn” عبر صفحتي موقع LebanonOn على فيسبوك، وصفحة موقع vdlnews، وأثير إذاعة “صوت كل لبنان”، مع الاعلامية ميراي فغالي، ان “هناك حالة من الفوضى على كامل الأراضي اللبنانية بسبب الخلافات بين المكونات المذهبية والطائفية والاحزاب السياسية، الامر الذي ادى الى تلاشي كل المنظومات الاقتصادية والامنية والمالية والاجتماعية والصحية والثقافية”، لافتا الى انه “من الطبيعي اليوم ان نفقد قدرتنا على ضبط الأمن بشكل كامل في ظل هذه الفوضى خصوصا ان الاحزاب اللبنانية لم تستطع وضع خطة وطنية انقاذية لإنقاذ ما تبقى من الوطن”.

وشدد فهمي على ان “القوى الامنية تستنزف كل يوم، ووصلنا الى الحضيض، وبغير مقدورنا تنفيذ 90% من مهامنا لحماية الوطن والمواطنين، بالإضافة الى ان آلياتنا نصفها معطل، وقيمة رواتب القوى الامنية تراجعت بنسبة كبيرة”.

وتابع: “لا يمكنني ان اقول لعنصر قوى الامن “معليش اذا ابنك جاع” بعد هذا الوضع الذي وصلنا اليه، والولاء الى المؤسسات الأمنية باق ولكنه لا يكفي”.

ورأى ان “الحل يبدأ من تشكيل حكومة إنقاذ لما تبقى من هذا الوطن، والدستور لا يسمح بإعتكاف الرئيس حسان دياب، ولا اندم عن تكليفي وزيرا للداخلية في هذا الظرف الصعب والحساس، وعلينا تحمل مسؤولياتنا بعد المأساة التي حلت بلبنان سواء جائحة كورونا أو انفجار مرفأ بيروت”.

وقال: “لم أقصد التحقيق الجنائي عندما لوحت بإستقالتي بعد انفجار المرفأ بل قصدت التحقيق الإداري الذي يحتوي على “موجز عن المعلومات الأولية”، وهذا التحقيق صدر فعلا في خلال 72 ساعة”.

وأضاف: “نعمل كأجهزة أمنية جاهدين لمساعدة القضاء في التحقيق في جريمة اغتيال جو بجاني ولقمان سليم والعقيد ابو رجيلي”، مشددا على ان “الوضع الأمني تلاشى اليوم كليا والبلد مكشوف على كافة الاحتمالات، ليس فقط اغتيالات و”الله اعلم شو”، والقوى الامنية من امن عام وجيش وكافة الأسلاك الامنية الاخرى تعمل بكل جهدها لحماية لبنان”.

وعن امكانية اجراء الانتخابات الفرعية، اكد فهمي ان “المادتين 43 و52 من القانون تلزمان وزارة الداخلية اجراء الانتخابات الفرعية، لكن هناك معوقات لوجستية ومادية وصحية قد تحول دون اجرائها، وقد احدد 16 أيار أو 23 منه موعدا للانتخابات الفرعية”.

وختم: “لن أسمح بملاحقة اللواء عماد عثمان ووزارة الداخلية ليست “LibanPost”، لأن هناك أصولا يجب اتباعها وما يحصل في هذا الملف هو كيدية، وانا العب دور المحافظ على هيبة وزارة الداخلية والبلديات، ولن أتعب من المسؤولية ولن اسمح بمس هيبة اي ضابط وإلا فليقيلوني”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

حريق هائل في معمل سجاد قبلان في الجنوب
بالفيديو.. فريق صوت بيروت يرافق عمليات إطفاء الحريق الهائل في معمل السجاد في الجنوب
عضو تكتل لبنان القوى النائب جيمي جبور
جيمي جبور: التيار لا يريد وزارة الطاقة.. والانجاز الذي سيحصل قبل انتهاء عهد عون هو تغيير سلامة
النائب سليم عون
سليم عون: لا نقبل بأن يُعامَل رئيس الجمهورية على طريقة "منكارمَك"!

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

وزير التربية والتعليم عباس الحلبي
الحلبي: هناك العديد من المدارس الخاصة تفلتت بموضوع زيادات الأقساط
اليكم موعد نتائج البريفيه والثانوية العامة
قرار قضائي مفاجئ بشأن تعرفة الإتصالات والقرم: لدينا أسبوعين للرد