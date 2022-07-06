الأربعاء 7 ذو الحجة 1443 ﻫ - 6 يوليو 2022 |
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فياض: مسؤولو العراق يرغبون بالاستمرار بدعم لبنان

منذ ساعة واحدة
وزير الطاقة الدكتور وليد فياض

وزير الطاقة الدكتور وليد فياض

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أعلن وزير الطاقة والمياه ​وليد فياض​، أن نتائج زيارته للعراق إيجابية، ولمس دعم​ ​لبنان​ ضمن استراتيجية تبادل الخدمات على ارض الواقع لخلق الثقة بين البلدين.

وأكد فياض أن ​العراق​ يقول بلهجة واحدة عبر جميع الوزراء العراقيين المعنيين هناك أنهم سيبقون على دعم لبنان بمده بالفيول مقابل إعطائهم الخدمات.

وتابع فياض في تصريح للـLBCI، : “نتائج زيارتي الى العراق إيجابية والعراقيون يقولون إنهم يرغبون بالاستمرار بدعم لبنان، وتدخلت من أجل يحصل مشغلو المحطات على أموالهم واستمرارية تشغيل المحطات هي أولوية استراتيجية لخطتنا ب​الكهرباء​، وسنسعى ان لا يتكرر ما حصل اليوم بموضوع إطفاء معملي ​الزهراني​ و​دير عمار​ بسبب التأخر بدفع مستحقات الشركة المشغلة للمعملين”.

وأضاف فياض: “موضوع الدفع لمشغلي محطات كهرباء اخذ بعض الوقت مع ​وزارة المالية​ لاعطاء الموافقة ومن ثم ان تحول للمصرف المركزي حتى اثر احراجا للمشغلين وبالتالي اصدر البيان بانه سيوقف التشغيل والان الامور جرى حلها”.

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