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فيديو.. شخص يتوعّد بإقفال مداخل مدرسة في الجية بسبب التوقيت!

منذ 38 دقيقة
من مقطع الفيديو المتداول

من مقطع الفيديو المتداول

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انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشخص يعلن أنّه سيقوم بإقفال مداخل مدرسة “دير مار شربل” في الجية صباح غد (الاثنين 27-3-2023) إلى أن تصبح الساعة السابعة بتوقيت “ميقاتي – برّي”.

وهذا التهديد العلني من شأنه أن يؤدي إلى حصول “مجزرة” على أبواب المدرسة، إذ إنّ الطلاب سيحضرون عند الساعة السابعة بالتوقيت الصيفي وبالتالي ستكون الأبواب مغلقة في حال نفذ هذا الشخص تهديداته لأنّ ساعة “ميقاتي – برّي” ستكون السادسة صباحاً.

وطالب الأهالي القوى الأمنية بتحديد هوية هذا الشخص واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقّه درءاً لأي إشكالات قد تتطور إلى ما لا يحمد عقباه.

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