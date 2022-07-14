فيديو صادم.. أب يحتجز ولديه داخل المنزل منذ بداية كورونا

أوضحت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه “بتاريخ 13-07-2022، توافرت معلومات لفصيلة بعلبك في وحدة الدرك الإقليمي عن احتجاز شاب وفتاة من قبل والدهما داخل المنزل وبإقفال الباب عليهما في مدينة بعلبك -محلة العسيرة”.

وأضافت في بلاغ: “على الفور، داهمت قوة من الفصيلة المذكورة المنزل وجرى تحرير الأولاد وتوقيف الوالد ويدعى:

م. ك. (من مواليد عام 1968، لبناني)

بالتحقيق معه، اعترف أنه احتجز ولديه (ه.ك. ٢٧ سنة) و (م. ك. ٢٩ سنة) منذ بداية انتشار وباء كورونا ومنعهما من الخروج من المنزل، كونهما من ذوي الاحتياجات الخاصة. وبالكشف الطبي عليهما، تبيّن أنهما يعانيان من مرض جلدي ومن سوء التغذية”.

وتابعت: “بناءً على إشارة القضاء المختص تُرِك الوالد رهن التحقيق، وبالتنسيق مع المديرية العامة للشؤون الاجتماعية، أُعيد الولدان إلى منزلهما تحت رعاية الوالد بإشراف المديرية العامة للشؤون الاجتماعية أسبوعيّاً”.

احتجز ولديه من ذوي الإحتياجات الخاصة في المنزل منذ بداية انتشار وباء كورونا ومنعهما من الخروج، فحررتهما فصيلة بعلبك — قوى الامن الداخلي (@LebISF) July 14, 2022