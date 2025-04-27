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فيديو.. غارة تحذيرية وحركة نزوح في الضاحية بعد الانذار الاسرائيلي!

منذ 16 ساعة
آخر تحديث: 27 - أبريل - 2025 6:02 مساءً
من الغارات الاسرائيلية على الضاحية الجنوبية. 17 نوفمبر 2024. رويترز

من الغارات الاسرائيلية على الضاحية الجنوبية. 17 نوفمبر 2024. رويترز

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قصفت مسيرة اسرائيلية قبل قليل بصاروخ تحذيري خفيف جانب المبنى الذي اعلن الجيش الاسرائيلي عن قرب استهدافه في منطقة الحدث في الضاحية الجنوبية لبيروت.

كما سجلت حركة نزوح كبيرة من الضاحية الجنوبية لبيروت ومن المكان المستهدف تحديداً، بعد الإنذار الإسرائيلي.

قالت القناة 12 الإسرائيلية ان المبنى الذي يعتزم الجيش الإسرائيلي قصفه في الضاحية يستخدمه حزب الله لتخزين أسلحة،

فيما اكدت مصادر محلية في الضاحية الجنوبية لبيروت ان المبنى الذي تهدد إسرائيل باستهدافه هو مخزن تجاري وليس مبنى سكنياً، ويقع خلف إكسبرس تشيكن في حي الجاموس.

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