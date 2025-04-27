فيديو.. غارة عنيفة تستهدف الضاحية الجنوبية!

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الأحد، غارة عنيفة استهدفت المكان المهدّد في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وتصاعدت سحب الدخان من المكان المستهدف مع اشتعال النيران، وهرعت سيارات الإسعاف الى المكان مع إطلاق كثيف للرصاص للابتعاد عن الدخان الناجم عن الغارة العنيفة.

ونفّذ الطيران المسيّر غارة تحذيرية على الهنغار المهدّد في منطقة الحدث في الضاحية الجنوبية لبيروت بعد إنذار إسرائيلي مفاجئ، واعقبها بغارتين تحذيريتين استهدفتا الموقع المهدد في الحدت – حي الجاموس.

وجاء ذلك بعد أن توجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بإنذاراً مفاجئ وعاجل إلى الموجودين في الضاحية الجنوبية.

من جهتها، أعلنت القناة 12 الإسرائيلية أن “المبنى الذي يعتزم الجيش الإسرائيلي قصفه في الضاحية يستخدمه حزب الله لتخزين أسلحة”.

كما سُجّل تحليق كثيف لطيران الاستطلاع في سماء بيروت والضاحية الجنوبية، وشهدت المنطقة المهددة في الحدت – حي الجاموس حركة نزوح كبيرة للسكان.