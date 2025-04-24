فيديو.. قوة من الجيش اللبناني تدخل موقعًا لحزب الله في يحمر الشقيف

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر دخول قوة كبيرة من الجيش اللبناني إلى بلدة يحمر الشقيف في قضاء النبطية للكشف على موقع هام لحزب الله، وفقاً لما أفادت به قناة الحدث.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في تشرين الثاني 2024، والذي نصّ على انسحاب حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، وتسليم مواقعه العسكرية جنوب النهر إلى الجيش اللبناني.

وبحسب تقارير ميدانية، فقد سلم حزب الله حتى الآن نحو 190 موقعًا من أصل 265 موقعًا تقع جنوب الليطاني، فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن الحزب قام بتفكيك حوالي 500 موقع عسكري منذ بدء تنفيذ الاتفاق.

ويُنتظر أن تستمر عمليات التسليم والكشف تحت إشراف الجيش اللبناني، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز سلطة الدولة جنوب الليطاني، وفقًا لما نصّ عليه القرار الدولي 1701 والتفاهمات الأخيرة.