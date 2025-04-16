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فيديو لمسؤول في حزب الله.. "اليد التي ستمتد لسلاحنا ستُقطع"!

منذ ساعة واحدة
نائب رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" محمود قماطي

نائب رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" محمود قماطي

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أعلن عضو المجلس السياسي في “حزب الله”، محمود قماطي، تمسّك الحزب بسلاحه، مؤكداً أن “اليد التي ستمتد إليه ستُقطع”، على حدّ تعبيره، مضيفاً ألا أحد في العالم سيتمكن من مد يده إلى سلاح الحزب.

كما طرح قماطي معادلة جديدة بديلة عن معادلة (جيش وشعب ودولة) مطالباً بضم المقاومة لتكون المعادلة رباعية على أساس (جيش وشعب ودولة ومقاومة).

ويأتي هذا التصريح في ظل استمرار الدعوات الداخلية والخارجية لضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، التزاماً بمبدأ “الجيش والشعب والدولة” الذي يشكّل مرتكزاً أساسياً في السياسات الوطنية اللبنانية.

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