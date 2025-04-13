فيديو.. وزارة الزراعة تغلق مستودعًا يغش في تعبئة العسل!

في إطار جهودها المستمرة لضمان سلامة الغذاء وحماية المنتجات الزراعية المحلية، قامت الفرق الفنية في وزارة الزراعة وبمؤازرة عناصر من الجمارك وأمن الدولة بالكشف على مستودع في بلدة بيت الفقس – قضاء الضنية.

وأظهرت نتائج الكشف وجود مخالفات جسيمة تتعلق بالغش في تعبئة العسل، حيث تبين أن المستودع كان يقوم بتزوير العسل من خلال استخدام شراب الذرة عالي الفركتوز (High Fructose Corn Syrup – HFCS) الذي يتم تسخينه وتعبئته وبيعه على أنه عسل طبيعي.

ويُعرض هذا “العسل” المغشوش في الأسواق بأسعار متدنية مقارنة بالعسل الحقيقي، ما يُعد غشًا صريحًا يُلحق الضرر بالمستهلكين وبالمنتجين المحليين، الذين يعانون من تأثيرات سلبية على أعمالهم نتيجة لهذه المنتجات المغشوشة.

وبعد أخذ إشارة من القضاء المختص، تم مصادرة المواد المغشوشة، التي بلغت أكثر من 200 حاوية و50 كرتونة من العسل المغشوش، بالإضافة إلى فيتامينات كانت مخزنة في المستودع. تم أيضًا إغلاق المستودع بالشمع الأحمر، وإحالة المخالفين إلى المراجع القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضحت وزارة الزراعة في بيان لها أنها تولي حماية العسل اللبناني الطبيعي وسلامة الإنتاج الزراعي، سواء في قطاعه النباتي أو الحيواني، أهمية كبيرة. وأضافت الوزارة أنها ستواصل جهودها الحثيثة لملاحقة المخالفين واتخاذ التدابير الصارمة لضمان حماية المنتجات الزراعية المحلية، وتعزيز جودة الإنتاج المحلي، بما يضمن صحة وسلامة المستهلك اللبناني.